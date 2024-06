San Marino: il 29 giugno passa il Tour, ecco tutte le strade chiuse

Si sta avvicinando il giorno in cui la carovana del Tour De France passerà per le strade del Titano. I corridori provenienti da Firenze entreranno in Repubblica dal confine di Chiesanuova, per poi transitare a Fiorentino, Murata, Città (previsto il Gran Premio della Montagna alla Porta del Paese); poi scenderanno per Borgo Maggiore, Domagnano, Serravalle e usciranno dal confine di Dogana.

Pubblicata l'ordinanza di chiusura strade:

- Interdizione al transito veicolare dalle ore 13.30 alle ore 18.00 (e comunque fino al termine della manifestazione sportiva) di sabato 29 giugno 2024 in: Strada di Fontescara (dal confine di Stato), Strada dell’Olmeda (da Strada La Venezia fino a Strada del Ponte), Strada del Ponte, Via Ventun Settembre, rotatoria di Fiorentino, Via Impietrata, Via del Serrone, Via Gamella (da Via Piclaria fino alla rotatoria di Murata), Via della Cella Bella (da rotatoria di Via Napoleone Bonaparte fino a Via del Voltone), Via del Voltone, rotatoria della “ex-Stazione”, Via Piana, Via Montalbo (da Via Napoleone Bonaparte a Via Piana), Via Piana, Via O. Scarito, rotatoria “Forcellini”, Strada Sottomontana (da Via V Gualdaria a Via Ventotto Luglio), Via Ventotto Luglio (in entrambi i sensi di marcia dalla rotatoria “Forcellini” alla rotatoria “AGIP”), Via Ventotto Luglio (solo la corsia discendente) da rotatoria “AGIP” fino a Via Venticinque Marzo, Via Venticinque Marzo (solo la corsia discendente), Via F. Flora (da Via Romolo Murri a Via Venticinque Marzo), Via Venticinque Marzo (solo corsia discendente), Strada di Paderna (da Via dei Dativi a Via Cinque Febbraio), Via Cinque Febbraio (solo corsia discendente), Via Ranco (sottopasso “ex-Electronics”), Via Quattro Giugno (solo corsia discendente), Via Lorenzo De’ Medici (da Via Ezio Balducci a Via Quattro Giugno), Via Tre Settembre (corsia discendente fino al confine di Stato); sarà possibile l’attraversamento della rotatoria “Atlante” di Via Tre Settembre con direzione Cà Ragni-Via Consiglio dei Sessanta;



- dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di sabato 29 giugno 2024 potrà essere chiusa al transito la corsia ascendente della superstrada per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva.

Ma in alcune aree sarà interdetta anche la sosta:

- Per la precisione, dalle ore 13.00 di venerdì 28 giugno 2024 alle ore 22.00 di sabato 29 giugno 2024 in Piazzale Lo Stradone, Via G. B. Belluzzi (comprese le banchine stradali, le zone di sosta a lato delle strade o comunque in corrispondenza dei margini della sede stradale) e nei parcheggi P.2A e P.2B;

- Interdizione alla sosta sulle strade interessate dal passaggio della gara ciclistica comprese le banchine stradali, le zone di sosta a lato delle strade o comunque in corrispondenza dei margini della sede stradale dalle ore 3.00 alle ore 18.00 di sabato 29 giugno 2024 (e comunque fino al termine della manifestazione sportiva) e precisamente: Strada di Fontescara (dal confine di Stato), Strada dell’Olmeda (da Strada La Venezia fino a Strada del Ponte), Strada del Ponte, Via Ventun Settembre, rotatoria di Fiorentino, Via Impietrata, Via del Serrone, Via del Voltone, rotatoria della ex Stazione, Via Piana, Via O. Scarito, rotatoria “Forcellini”, Via Ventotto Luglio (corsia discendente), Via Venticinque Marzo (corsia discendente), Via Cinque Febbraio, Via Quattro Giugno, Via Tre Settembre (fino al Confine di Stato)

