San Valentino: il caro-vita non spegne l'amore. Ecco i regali più gettonati

Il classico è fiori, cioccolatini e cena romantica. Ma non mancano nemmeno i regali originali: una coppia di alberi da piantare è l'idea green di chi vuole omaggiare anche l'ambiente. Sei italiani su dieci non rinunciano alla festa degli innamorati, nonostante il caro-vita: il budget medio sale a 85 euro a persona, come rivela un sondaggio Ipsos.

14 euro in più rispetto al 2024. La cena di coppia è l'opzione preferita per la ricorrenza, ma per contenere i costi, un innamorato su cinque si metterà ai fornelli di casa. Mentre 5 milioni e mezzo di persone optano comunque per il ristorante, per una spesa complessiva di 290 milioni di euro, il 7% in più dell'anno scorso. Tra i regali cioccolatini in testa e poi profumi, gioielli e fiori restano i più gettonati. Anche a San Marino la tradizione rimane solida.

"La festa è ancora molto sentita - conferma il fiorista Mauro Santolini -, in tanti prenotano i fiori anche nei giorni precedenti". "Come ogni anno tanti innamorati comprano i fiori - aggiunge la fiorista Mara Verbena - e la regina indiscussa rimane la rosa rossa". L'occasione di San Valentino permette ai fiorai di liberare la fantasia in creazioni innovative, anche in versione 'dolce': "Dai sotto bouquet a forma di cuore - racconta Santolini - ai mazzi da 50 rose rosse, sempre a forma di cuore". "Ho abbinato le rose - spiega la Verbena - alle gelatine di lamponi e rosa di San Marino fatte da Luca Montersino".

Nel video le interviste ai fioristi Mauro Santolini e Mara Verbena