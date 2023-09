Sassoon a San Marino per parlare di Europa e migrazioni

Nel video l'intervista al prof Donald Sassoon

"L'Europa non riesce a darsi una posizione internazionale". A San Marino per un convegno, il prof Donald Sassoon parla di immigrazione e del percorso di associazione di San Marino verso l'UE. "Non solo dati, il tema del fenomeno migratorio va indagato tenendo conto anche su come la percezione delle migrazioni influenzi la realtà". Nella lezione proposta dalla scuola superiore di studi storici, il saggista britannico ha parlato dell'incapacità dell'Europa di darsi una posizione internazionale. Più disunita che mai, ma un obiettivo da centrare per San Marino. Ne è convinto il professore Sassoon, che seguirà i prossimi passi da una Gran Bretagna “ora tutta sola” dice.

