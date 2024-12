Scuole medie, i professori a lezione dal meteorologo Randi

Nel video le interviste a Luca Gualandra, Remo Massari (preside scuole medie) e Pierluigi Randi (meteorologo)

"Parliamo di meteorologia, climatologia, cambiamento climatico. Questo corso è rivolto agli insegnanti delle scuole medie - spiega Luca Gualandra, tra gli organizzatori -. Tra l'altro c'è una forte adesione: questo ci fa capire che l'argomento è molto sentito".



Terzo e ultimo appuntamento a tu per tu con la climatologia, per scoprirne di più, approfondire e poi sfruttare le nozioni acquisite in classe con gli alunni. A studiare questa volta sono i professori, a lezione dal meteorologo Pierluigi Randi, che fornisce loro gli strumenti per arrivare agli studenti e spiegare loro un tema di stretta attualità.

"Questo è un corso di aggiornamento sulle problematiche reali del clima - aggiunge Remo Massari, preside delle scuole medie -, dove si cerca di capire come trasmetterlo agli studenti nella maniera più scientifica e meno catastrofistica possibile, perché vogliamo concentrarci sulla possibilità e non sull'impossibilità di agire".



Tema attuale ancor di più se si considera che l'alluvione del maggio 2023 ha colpito nel profondo la Romagna: "Abbiamo un territorio che in questo momento è strutturato e modellato per un clima che non c'è più - sottolinea Randi -. Oggi il clima è cambiato quindi dovremmo mettere mano al territorio per metterlo in sicurezza. Quello che è successo negli ultimi due anni rappresenta una spia che ci deve mettere sull'attenti e cioè dobbiamo intervenire molto rapidamente perché i cambiamenti climatici sono estremamente veloci e quindi la messa in sicurezza del territorio dovrà essere il primo aspetto da curare particolarmente".

