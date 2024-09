Settore marittimo, le precisazioni di San Marino Ship Register sulle bandiere di convenienza ITF

Sull'onda del sequestro del Falcon 900 utilizzato dal presidente venezuelano Maduro e registrato in Repubblica, interviene con una nota San Marino Ship Register per fare chiarezza sul settore marittimo in risposta a recenti articoli stampa a proposito di presunte irregolarità. “Il Registro – si legge - opera secondo i più elevati standard di conformità alle normative nazionali ed internazionali”.

L’elenco ITF (International Transport Workers' Federation, una federazione di sigle sindacali operanti nell’ambito dei trasporti, compresi, in particolare, quelli marittimi - delle bandiere di convenienza, è ben noto, - sottolinea inoltre - contrariamente al termine “bandiere ombra” che arbitrariamente si è voluto attribuire per spettacolarizzare la notizia”. Viene inoltre specificato che per l’inserimento di un paese nella lista ITF, basta per i proprietari ed armatori stranieri accedere al relativo registro.

Pertanto, – precisa infine San Marino Ship Register - qualsivoglia valutazione potenzialmente negativa in merito alla gestione della proprietà delle navi, operatività o tassazione applicabile non è altro che il frutto di supposizioni, ricostruzioni superficiali e riferimenti erronei”.