Si arricchisce l'informazione con Rtv News: rivedi la puntata

È partito il nuovo palinsesto di San Marino RTV, con un’offerta improntata alla qualità e, in parallelo, alla fidelizzazione del pubblico e alla creazione di nuove fasce d'ascolto. Più informazione in diretta: questo lunedì ha visto la novità “RTV News”, il nuovo contenitore del mattino, in diretta dalle 7:30 alle 8:30, dal lunedì al venerdì. A inaugurare la fascia, i colleghi Mauro Torresi e Filippo Mariotti.

Gli aggiornamenti sono proseguiti con il Tg Flash delle 10:30, per arrivare alle edizioni consolidate del Tg San Marino, sette giorni su sette, alle 14:00 e alle 19:30, seguite dal Tg Sport.

Nuova veste per le produzioni interne di lunga durata, tutte in prima serata, alle 21:00: a iniziare da questa sera con “C vediamo il Lunedì”.

