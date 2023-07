Soggiorni culturali: i giovani sammarinesi residenti all'estero ricevuti dalla Reggenza

E' il momento più alto della loro permanenza in Repubblica. Per gli oltre 30 ragazzi sammarinesi residenti all'estero l'onore dell'udienza dei Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. A parlare per primo il segretario agli Esteri Beccari: “Questa è casa vostra – dice – vedetela anche come un'opportunità di carriera in futuro”. Durante il soggiorno lezioni di storia e lingua, ma anche una full immersion nella vita locale vera e propria. “Incontrarvi all'interno di questo simbolo identitario, Palazzo Pubblico – afferma la Reggenza - ci fa comprendere quanto la nostra identità di sammarinesi abbia viaggiato lontano”. Sul Titano l'opportunità di vivere le tradizioni e la cultura della terra d'origine dei padri o dei nonni, che hanno emigrato in Italia, Francia, Stati Uniti o Argentina.

Nel video le voci dei ragazzi