Solidarietà: Avsi San Marino presenta la Campagna Tende

L'intervista a Francesco Mancini

Mai troppo lontani per incontrarsi, mai troppo vecchi per desiderare novità. E' il senso del motto “Giòcati con noi. Generazioni nuove, protagoniste del mondo” scelto da Avsi per la nuova “Campagna Tende”. 7 progetti, Libia e Amazzonia, dalla Siria al Venezuela, in Italia e in Mozambico: azioni e programmi che cambiano la geografia perché avvicinano luoghi e genti, per meglio immedesimarsi in chi cerca di uscire da povertà, guerra, abbandono. L'impegno di Avsi San Marino per l'Amazzonia, polmone del pianeta, a sostegno della scuola Rahina dos Apostolos di Manhaus e, in parallelo, la partecipazione sempre più attiva al progetto che da sempre Avsi porta avanti per il sostegno a distanza. L'importanza di testimoniare: parla Francesco Tamagnini, studente del liceo della sua esperienza al campus estivo di volontariato a Nairobi. Tende AVSI, da 30 anni in 34 enti nel mondo, 250 gruppi di sostegno, 3mila volontari nell'incontro con 400mila persone ogni anno.

Nel video, l'intervista al Presidente di Avsi San Marino, Francesco Mancini