Tessera di avvenuta vaccinazione, da lunedì si ritira all'Urp

A San Marino da lunedì 21 giugno la tessera di avvenuta vaccinazione anti-Covid sarà rilasciata dall'Ufficio relazioni con il pubblico, all'Ospedale di Stato, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Sono disponibili le tessere per chi ha completato il percorso di immunizzazione entro il 30 maggio e per coloro che hanno ricevuto la prima dose entro il 30 aprile. Invariata la situazione dei contagi in Repubblica, con un positivo. Intanto in Italia il ministro Speranza, che lunedì tornerà in visita in Emilia Romagna, ha firmato un'ordinanza in vigore dal 21 giugno che introduce una quarantena di 5 giorni, e tampone obbligatorio, per chi proviene dalla Gran Bretagna, prolunga le misure di divieto di ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka, e consente l'ingresso dai Paesi dell'Ue e da Stati Uniti, Canada e Giappone coi requisiti del Certificato verde.









A tal proposito, il decreto è stato firmato ma il tutto sarà perfezionato entro il 28 giugno: il documento faciliterà la partecipazione ad eventi pubblici e privati come fiere, concerti, gare sportive, ma anche gli spostamenti in zone rosse o arancioni. La certificazione, che sarà rilasciata dopo l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o un tampone negativo, si potrà scaricare su diversi canali digitali, ma anche da medici, pediatri e farmacie. Dal primo luglio esisterà in tutta Europa. In Emilia Romagna sono 71 i nuovi positivi, incidenza allo 0,3%, ma i decessi salgono a 6, uno anche a Rimini (una donna di 87 anni), mentre in provincia di Modena ieri è morto un 14enne per le conseguenze del Covid. Da lunedì in Italia zona bianca ovunque, tranne che in Valle d'Aosta che resta gialla, l'incidenza dei è comunque resta assai bassa, 16.7 ogni 100mila abitanti, 1.147 i positivi odierni, 35 le vittime.