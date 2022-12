Immagini dell'albero di Natale

Un segno di vicinanza e solidarietà, per il secondo anno la Giunta di Castello di Borgo Maggiore ha donato all'Ospedale di Stato l'albero di Natale da addobbare di fronte all'uscita principale della struttura.

Posizionato adiacente alla statua in memoria della vittime della pandemia resterà per tutto il periodo natalizio. L'abete, una volta terminate le feste, sarà consegnato all'Ugraa che provvederà a piantarlo in un'area idonea del territorio.