Travaglio lampo per una sammarinese: partorisce in casa facendosi "guidare" al telefono

Non è la trama di un film, ma vita vera, che oggi può essere raccontata col sorriso. Protagonista una coppia di sammarinesi, pronti a vivere uno dei momenti più emozionanti: la nascita del secondogenito. Ogni parto è storia a sé, e le mamme lo sanno bene, c'è sempre il timore che vada per le lunghe. Non questa volta. E' un travaglio lampo, che coglie entrambi i genitori impreparati martedì. Quando capiscono che non faranno in tempo a raggiungere l'ospedale, chiamano il 118. E, subito dopo, telefonano in reparto. In turno c'è l'ostetrica Jessica Sozzi, che li guida al telefono durante il parto. Il piccolo nasce in casa, poco dopo l'arrivo dell'ambulanza. Lui e la mamma stanno bene e hanno già lasciato l'ospedale. Il racconto emozionato di una nascita precipitosa, “a distanza”.

Nel servizio le interviste al Direttore di Ostetricia e Ginecologia Miriam Farinelli e all'ostetrica Jessica Sozzi