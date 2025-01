Turismo, Ercolani USOT: "Bilancio feste positivo, ma speravamo qualcosa in più"

Nel servizio l'intervista a Rossano Ercolani (Presidente USOT)

Sono state delle festività in chiaro/scuro per gli operatori turistici sammarinesi. Positivi i dati dei turisti complessivi, solo nel week end lungo dell'Epifania trasportate dalla funivia 9.365 persone, ma la presenza media negli alberghi, afferma Rossano Ercolani, presidente USOT, è stata intono al 75%: “Non è andata male – sottolinea – ma ci aspettavamo qualcosa di più. Di fatto non abbiamo raggiunto i risultati dello scorso anno. C'è stata gente, è vero, in centro, ma la maggior parte erano escursionisti di una giornata, che venivano dalla riviera magari. Negli alberghi i soggiorni sono stati di meno dello scorso anno, con tariffe medie che erano pressoché allineate".

In generale, aggiunge Ercolani, abbiamo notato meno persone rispetto al 2024: "L'occupazione è stata di un 10% circa più bassa e quindi non abbiamo raggiunto i numeri dello scorso anno negli alberghi, perlomeno. Poi è vero che in centro c'è stata gente, ma come dicevo prima, il tempo bello ha favorito anche probabilmente un passaggio da parte dei turisti che soggiornavano in riviera, in Repubblica".

Anche per i commercianti, evidenzia Marina Urbinati, presidente USC, il bilancio generale è positivo ma la capacità di spesa del turista è ancora molto bassa. Ora si guarda alla Pasqua, ma prima ci sono da affrontare i mesi più difficili per il comparto turistico.

"Ora si guarda la Pasqua - afferma Ercolani - ma prima ci sono da affrontare i mesi più difficili per il comparto turistico. Abbiamo tre mesi che non sono il massimo storicamente. Febbraio è il mese più difficile dell'anno per le nostre strutture ricettive. Dopo, quando cambia la stagione, comincia a cambiare, ci si avvia verso la stagionalità e quindi poi i numeri poi cambiano. Però la difficoltà dal punto di vista delle aziende del turismo è in questi tre mesi che abbiamo davanti, dopo il Capodanno".

Nel servizio l'intervista a Rossano Ercolani (Presidente USOT)