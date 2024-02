UCS, truffe online: “Un decreto delegato a contrasto; è un primo passo”

UCS guarda al recente decreto delegato, adottato dal Congresso di Stato, che dà di fatto attuazione alla legge sul Consumo, ancora in attesa della seconda lettura. Plaude a regole certe a tutela del consumo, come funzionali a garantire sia i consumatori, sia le aziende sane. Il decreto – osserva UCS – amplia il ventaglio degli strumenti anche contro le truffe online, fenomeno che – dice – sta dilagando in Repubblica con segnalazioni di aiuto anche dall'Italia. E ricorda che, tra gli strumenti previsti dal decreto, c'è la class action e la possibilità per le Associazioni dei Consumatori di farsi loro rappresentante in giudizio, cosa richiesta da anni. Auspica il provvedimento non rimanga fermo allo start e che eventuali aggiustamenti avvengano in sinergia con le Assoconsumatori, in un percorso condiviso.