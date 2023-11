UNECE e FAO adottano il San Marino Regional Urban Forestry Action Plan

Un documento internazionale che porta il nome di San Marino e riconosce l'importanza delle foreste urbane per la lotta ai cambiamenti climatici e a favore della sostenibilità. La sessione congiunta UNECE – FAO, al Kursaal fino a giovedì 23 novembre, centra l'obiettivo. 13 pagine con punti chiave per un piano d'azione che certifica al contempo “il valore della Repubblica quale hub per il confronto sul futuro dell’ambiente”.

Ma come determinare azioni concrete per il territorio sammarinese? Ieri l'inaugurazione della Piccola Foresta UNECE 2023 in località Gualdicciolo proprio in occasione della festa nazionale dell’albero; e in linea con il tema portante dell'assise, nel tardo pomeriggio di oggi si terrà il side event “sinergia pubblico-privato per la valorizzazione del territorio e la conservazione della biodiversità”. Ampio momento di confronto che vedrà la partecipazione della Direttrice Housing Land and Forest Management di UNECE, Paola Deda, il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti, rappresentanti AASLP, e il coinvolgimento delle aziende sammarinesi leader nei rispettivi settori SIT e Marlù.