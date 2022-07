UNIRSM: presentazione lavori finali Design workshop

Nell'antico monastero di Santa Chiara sono stati presentati i risultati dei 7 workshop che hanno coinvolto 90 studenti da 4 diversi atenei. Uno dei progetti ha coinvolto il colorificio sammarinese. I ragazzi hanno studiato le nozioni base per progettare con il colore. Un altro laboratorio è stato dedicato a "Ricucire i tessuti" recuperando materiali di scarto, con tecniche innovative. Spazio al benessere con un workshop organizzato in collaborazione con l'azienda Technogym per definire un concept di progetto negli ambiti dell'interaction e dell'experience design. La ricerca intende indagare come verrà inteso questo concetto dalla generazione Z (i nato tra il 1996 e il 2012) Gli studenti hanno affrontato anche una ricerca sulla serigrafia e su taglio e incisione tramite laser.