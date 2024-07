Vacanze: ecco le tendenze di quest'anno

Ci si prepara a una nuova ondata di caldo, con punte di 40 gradi tra il weekend e l'inizio della prossima settimana. Sale così la voglia di vacanze. Oltre 85 milioni le presenze turistiche previste nella Penisola ad agosto. A restare nei confini per le ferie anche il 90% degli italiani. Sono i dati diffusi da Federalberghi che rileva anche la sempre più diffusa tendenza a soggiorni più brevi e frequenti durante l’anno.

Oltre la metà si sposta in treno per le vacanze, preferendo la riviera adriatica. +42% di biglietti venduti per la tratta Milano - Rimini. Il giro d'affari in totale ammonta a 40,6 miliardi. Altro dato interessante è che un terzo degli italiani passa le ferie nella propria regione. È la percentuale più alta da dieci anni, escludendo il 2020, anno del Covid. +28% sull'anno scorso.

C'è anche una nota dolente: 54 italiani su cento non si possono permettere le vacanze. Chi parte sborsa in media più di 1400 euro a persona. La meta preferita resta sempre il mare, montagna e collina la seconda scelta. Tra le spiagge più affollate e storiche d'Italia c'è sicuramente La Lanterna di Trieste, detta El Pedocin, fondata nel 1903. Si dice sia l'ultima spiaggia in Europa dove l'accesso è separato per uomini e donne, divisi da un muro. Il Comune vuole abbatterlo, ma gli stessi triestini si ribellano.