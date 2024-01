Valorizzazione Aviosuperficie: pubblicato avviso internazionale "non vincolante"

Pubblicato, dalle Segreterie di Stato alle Finanze, al Territorio e al Turismo, l’avviso internazionale esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse per la valorizzazione, mediante concessione d’uso, dell’Aviosuperficie Torraccia. La scadenza fissata è il 31 marzo. L'area, su cui sono già in corso procedure di pubblica utilità per l'ampliamento, è stata individuata dal Congresso di Stato, quale destinazione utile ad attrarre investimenti per lo sviluppo aeronautico, compresa una base per l'approdo di elicotteri

Nell'avviso viene precisato che si ritiene utile sviluppare anche servizi di terra, manutenzione e rifornimento degli aeromobili ed hangar. Ritenuto di importanza strategica, inoltre, lo sviluppo di progetti di valorizzazione turistica, per la ricezione alberghiera, la ristorazione e i servizi connessi. Richiesto anche il basso impatto ambientale. L'esito dell'avviso esplorativo non avrà carattere vincolante e la concessione in uso verrà decisa in una eventuale successiva fase negoziale.

Intanto il Comitato Civico di Torraccia ha organizzato sul tema una serata pubblica di confronto sull'infrastruttura. Giovedì 18 gennaio, alla Sala Montelupo di Domagnano, si confronteranno sul tema rappresentanti di tutti i partiti presenti in Consiglio Grande e Generale. Il Comitato civico Torraccia, contrario all'ampliamento, dà intanto appuntamento alla cittadinanza, giovedì 18 gennaio, per un confronto sul tema, alla sala Montelupo di Domagnano, con la presenza di tutte le forze politiche.