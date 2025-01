Verso le Giornate di Raccolta del Farmaco: l'iniziativa presentata alla Reggenza

le interviste a Paolo Cainelli e Mariella Mularoni

Da martedì 4 a sabato 8 febbraio tornano le Giornate di Raccolta del Farmaco in Repubblica. Le farmacie di Serravalle, Cailungo e Borgo Maggiore pronte ad accogliere l'iniziativa per la 15° volta, grazie all'impegno della Uoc Farmaceutica Iss, in collaborazione con il Banco Farmaceutico Onlus. Pieno il sostegno delle istituzioni, con l'Alto Patrocinio dei Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, ribadito in udienza con gli organizzatori.

"Un gesto di straordinario valore etico e sociale" per un accesso più equo ai farmaci, per riaffermare il diritto primario alla salute di ogni cittadino, per l'impronta solidale che lascia la comunità. Su questo San Marino continua a fare la differenza. "In tutti questi anni - conferma Paolo Cainelli, Cda Fondazione Banco Farmaceutico - le farmacie di San Marino hanno raccolto numerosi farmaci. Diciamo che le farmacie di San Marino sono le prime dieci per farmaci raccolti e questo dimostra l'attenzione dei cittadini che molto generosamente partecipano a questa iniziativa di solidarietà sociale". "Siamo molto orgogliosi dei risultati - dice Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità - perché rappresenta la generosità, l'amore e la solidarietà del popolo sammarinese verso chi non ha possibilità di curarsi".

“L'impegno dell'Iss che cresce, dunque – ricorda anche Marina Corsi, delegata Banco Farmaceutico per San Marino – ed è l'emblema di una esperienza condivisa. Un clima di bene che si espande” - sottolinea - “tra chi vive il gesto e chi ne beneficia”. Per il Direttore Generale dell'Istituto, Francesco Bevere, con l'evento si rafforza il ruolo delle farmacie come punto di riferimento sanitario.

“Una sessantina i volontari che si alterneranno nella giornata dell'8 febbraio, di supporto al personale farmaceutico” – fa sapere il Direttore della Uoc, Rossano Riccardi. I medicinali raccolti saranno poi devoluti alla Caritas San Marino – Montefeltro.

Mettono l'accento sull'"atto di condivisione" verso chi vive situazioni di particolare difficoltà e indigenza, i Capi di Stato, condizione sempre più diffusa fino all'impossibilità di sostenere la spesa per farmaci di automedicazione. Infine la certezza che il Titano "saprà testimoniare di essere la collettività coesa e solidale che questa contemporaneità sempre più richiede”.

Nel video le interviste a Paolo Cainelli, Cda Fondazione Banco Farmaceutico e Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità.