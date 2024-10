Violenza contro le donne: l'esempio di San Marino nel convegno di criminologia

Si è tenuto al Campus Luigi Einaudi dell'Università di Torino il 37° Congresso della Società Italiana di Criminologia, a cui hanno partecipato circa 500 iscritti e relatori, tra cui docenti provenienti da università italiane, europee e internazionali. In rappresentanza dell’Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici (ONAP), l’avvocato Maria Sciarrino e lo psicologo Gabriele Pacchioni hanno presentato una relazione sulla riforma della Legge n. 97 del 2008, incentrata sulla prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere nella Repubblica di San Marino.

Evidenziata l'importanza della prevenzione, sottolineando il ruolo cruciale dell'educazione nelle scuole e dei programmi di sensibilizzazione per tutta la popolazione sammarinese. Ribadendo la necessità di sanzioni più severe per i reati di violenza di genere.

Nel corso del loro intervento, Sciarrino e Pacchioni hanno illustrato le principali novità introdotte dalla riforma, tra cui l'ampliamento dell'assistenza legale e psicologica per le vittime, la semplificazione delle procedure di denuncia e un potenziamento della tutela della privacy delle vittime. Destando l'interesse tra i presenti, riconoscendo il valore del percorso intrapreso dalle istituzioni sanmarinesi.

Il congresso ha affrontato una vasta gamma di tematiche attuali, spaziando dalla violenza sessuale sui minori, alle violenze sessuali e interpersonali, le molestie in ambienti di lavoro nelle università fino alle problematiche legate ai giovani immigrati, sia come autori sia come vittime di violenza.

Durante l'evento, è emersa una visione condivisa: quella di promuovere una società più giusta, in cui giustizia, rispetto, libertà e responsabilità convivano e si rafforzino reciprocamente. Questa non è un'utopia, ma un obiettivo concretamente realizzabile attraverso l'impegno scientifico, giuridico e professionale quotidiano di ognuno di noi.