Violenza di genere: a San Marino un corso gratuito di autodifesa pratico e teorico per i giovani tra i 16 e 23 anni

Fermare la violenza si può: occorre riconoscerla, cambiare l'approccio culturale, imparare a leggere le emozioni e saperle gestire. Serve proprio questo il corso organizzato da Soroptimist Club, con Gendarmeria, Sums e patrocinio delle Segreteria Sanità, Istruzione e Sport, oltre al sostegno di Authority Pari Opportunità e Ordine degli psicologi. "L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza di genere - commenta Mariella Mularoni, segretario alla Sanità -. Vogliamo informare i partecipanti al corso sulle reti di aiuto presenti in territorio". Il percorso è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 16 e 23 anni per prepararli a molteplici situazioni, che si possono presentare anche fuori San Marino, nel caso di studenti fuori sede. L'obiettivo è superare gli stereotipi di genere, approfondire le diverse forme di violenza e offrire possibili strategie di tutela e difesa. 8 gli incontri previsti, a partire dal 20 febbraio fino al 21 marzo. "Il termine 'io mi sento' può essere il punto di partenza per decodificare le proprie emozioni ed educare se stessi - spiega Carla Amadori, psicologa e coordinatrice del progetto -. Così si può porre una gestione e un'alternativa alla violenza". Oltre alla parte teorica e psicologica, gli incontri affronteranno anche il lato pratico e operativo, con tre sedute di tecniche di autodifesa. Fondamentale anche l'interazione: durante i corsi i ragazzi saranno invitati a interagire e portare esperienze dirette, per trovare assieme le soluzioni migliori.





Nel video le interviste a Mariella Mularoni (segretario alla Sanità) e Carla Amadori (psicologa e coordinatrice del progetto)