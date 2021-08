Zambia, termina la missione delle sammarinesi Paoletti e Capicchioni: "In Africa hanno un cuore immenso"

Sentiamo Stella Paoletti, Michelle Tredicucci e Valentina Capicchioni

La San Marino Bakery non è solo un forno: è una piccola attività che crea speranza a Lusaka, in Zambia. Qui volontari e lavoratori sfornano ogni giorno pane e dolci e danno una mano alle famiglie più povere. E' uno dei tanti luoghi legati a Carità senza confini e visitati, nelle ultime settimane, da un gruppo di volontari sammarinesi in missione nel Paese africano. Tra loro, Valentina Capicchioni e Stella Paoletti, da poco rientrate in Repubblica. Un impegno lontano da casa per dare una mano a chi ne ha più bisogno. Attualmente, la bakery è gestita dalla volontaria Michelle Tredicucci. Per Stella e Valentina un viaggio in diverse parti del Paese, per monitorare i progetti dell'associazione.

Nel servizio, le interviste alle volontarie di Carità senza confini Stella Paoletti, Michelle Tredicucci e Valentina Capicchioni