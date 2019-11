Il 9 novembre 2019 il mondo celebrerà il 30° anniversario della Caduta del Muro di Berlino, un avvenimento che cambiò la storia e il panorama politico, economico e culturale del mondo intero, e le cui conseguenze hanno posto quelle profonde trasformazioni divenute le basi del nuovo ordine del mondo in cui oggi viviamo. Tutti gli occhi cadranno di nuovo sulla capitale tedesca dove, per l’occasione, numerosissimi leader mondiali provenienti dai settori della politica, della diplomazia, dell'economia, delle confessioni, insieme ad accademici e artisti illustri da tutti gli angoli del pianeta, si incontreranno per promuovere la pace globale in un mondo sempre più interdipendente. BERLINWALL30 “From the Divided to the City of Freedom: The 30th Anniversary for the Fall of the Wall” è il titolo del vertice organizzato dall'Istituto per la Diplomazia Culturale (ICD), dall'Alleanza interparlamentare internazionale per i diritti umani e la pace globale (IPAHP) e da altre Organizzazioni. Un grande appuntamento che dal 6 al 10 Novembre prossimi, comprenderà numerosi eventi su larga scala dedicati ai settori delle relazioni internazionali e dell'economia, della costruzione della pace, dei diritti umani, delle arti e della cultura, e racchiusi in tre distinte Conferenze (Berlin NATO Conference, Berlin Economic Forum 2019 e BerlinWall30). Invitato dall’ICD, interverrà venerdì 8 Novembre anche l’ex Consigliere Mirko Tomassoni, già membro del Comitato Consultivo del medesimo Istituto, per sostenere la necessità urgente di un mondo tollerante e senza muri. Il vertice culminerà con un Concerto per la Pace la sera del 9 novembre eseguito da cantanti e band di fama mondiale.

www.berlinwall30.de

Mirko Tomassoni