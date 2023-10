60° anniversario della Cassa Edile: una storia che rappresenta i valori più alti della Repubblica

Nella tarda mattina di oggi il Direttore Generale, il CdA e i Sindaci Revisori della Cassa Edile, accompagnati dal Segretario di Stato per il Lavoro, sono stati ricevuti in udienza dalla Ecc.ma Reggenza nella sala del Consiglio Grande e Generale. L'udienza è stata l'occasione per presentare e consegnare alla massima carica dello Stato una edizione speciale del libro, appena pubblicato, che racconta i 60 anni di storia della Cassa Edile sammarinese, nata nel marzo 1963. Un libro, scritto dal professor Werter Casali, che traccia la storia di questo istituto bipartito ancora così attuale - nato all'epoca da una intuizione lungimirante del sindacato e degli imprenditori - e che racconta soprattutto l'evoluzione dell'intero settore edile sammarinese. Oltre alla funzione di tutela dei lavoratori, integrando la mancata retribuzione a causa del maltempo, questo istituto ha svolto un ruolo fondamentale sul piano della formazione, dello studio e delle prospettive dell'edilizia nel territorio della Repubblica, organizzando convegni ed eventi di notevole spessore. Oltre al libro, agli Ecc.mi Capitani Reggenti sono stati consegnati in dono una medaglia in oro e un francobollo, realizzati artigianalmente su disegno dell'artista sammarinese Cristian Ceccaroni. Dopo la presentazione e la consegna del libro, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri ha conferito al Direttore Generale Elios Angelini, che da 60 anni ha guidato ininterrottamente la Cassa Edile, la Croce di Sant'Agata, che è la massima onorificenza istituzionale dello Stato, riservate a persone che si sono distinte nel servire la Repubblica, attuando i principi e i valori più significativi della nostra comunità. Elios Angelini, nel ringraziare per il prestigioso riconoscimento ricevuto, ha pronunciato un sentito ed emozionante discorso che ha tracciato i valori fondamentali della Cassa Edile, sottolineando come la sua storia sia pienamente coincisa con i principi più importanti della Repubblica di San Marino. Nel pomeriggio di domani, alle 16.30 presso il Palazzo del Kursaal, è stata organizzato un evento celebrativo per il 60° della Cassa Edile a cui sono stati invitati tutti i dipendenti e i responsabili delle aziende del settore, con la partecipazione delle istituzioni, rappresentate dai Segretari di Stato per il Territorio, per il Lavoro e per gli Affari Esteri. Verrà consegnata una copia del libro a tutti i partecipanti, e verranno assegnati vari riconoscimenti alle persone che si sono distinte nel settore dell'edilizia.

c.s. CdA Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile di Mutualità e Assistenza