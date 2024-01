A San Marino Supereroi al Cinema

Nella serata di venerdì 29 dicembre un coloratissimo gruppo di cosplayers ha piacevolmente sorpreso il pubblico del Cinema Concordia di Borgo Maggiore prima della visione del film “Aquaman – Il regno perduto”. Su iniziativa degli Istituti Culturali e con la collaborazione dell’Associazione San Marino Comics, è stata organizzata l’accoglienza del pubblico del cinema prima dell’inizio della visione.

I performers in costume hanno interagito col pubblico che non si è lasciato sfuggire l’occasione per farsi un selfie con il protagonista del film e con gli altri personaggi “DC Comics”, casa di produzione del Re di Atlantide ma anche di iconici personaggi dei fumetti quali Batman, Superman, Flash e tantissimi altri. Erano presenti infatti anche Mera, regina di Atlantide, l’Enigmista, Poison Ivy, Catwoman, Harley Quinn e Shazam… tutti in gran spolvero e pronti a far divertire il pubblico.

“Il cosplay è ormai un fenomeno di costume popolare internazionale” dice Paolo Gualdi, Presidente di San Marino Comics “e siamo contenti che gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino ci abbiano voluto coinvolgere in questo bellissimo momento di intrattenimento. Per noi è un onore coordinare e partecipare a queste iniziative che servono per far vivere alle persone un momento di allegria e spensieratezza anche durante una tranquilla serata al cinema” “San Marino Comics Festival si svolgerà dal 23 al 25 agosto ed è uno degli eventi POP più amati a livello internazionale” continua Paolo Gualdi “e il fatto che alcune delle istituzioni più importanti della Repubblica di San Marino come gli Istituti Culturali vogliano coinvolgerci con il nostro universo colorato, è sinonimo di una grande apertura verso la nona arte, il mondo del fumetto… Siamo sicuri che potranno nascere fantastiche future collaborazioni”.

UFFICIO STAMPA Ass. San Marino Comics