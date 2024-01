Al Titano 'Cenerentola', vincitore del premio Eolo Awards 2022 come migliore novità

Domenica 21 Novembre, alle ore 16:00 presso il Teatro Titano, sarà in scena lo spettacolo CENERENTOLA, con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Enrica Zampetti una produzione Zaches Teatro 2021 con il sostegno del MiC e della Regione Toscana. Cenerentola è un'eroina dai mille volti e artefice del proprio destino. Esistono più di trecento varianti di questa fiaba ed è una delle più antiche al mondo. La compagnia Zaches ha deciso di concentrarsi sulle versioni orali più antiche e su due versioni scritte: quella dei fratelli Grimm e quella de La Gatta Cenerentola di Basile, dando così vita ad uno spettacolo con una Cenerentola diversa da quella moderna che siamo abituati a vedere. La scena è un continuo intreccio tra reale e simbolico abitato da presenze magiche, le Cenerine, attraverso cui viene narrata la storia. Non una storia sulla ricerca del principe azzurro, la Cenerentola di Zaches Teatro è una fiaba enigmatica in cui la difficile strada per la maturità passa attraverso il distacco dal passato. Cenerentola è un personaggio lieve che a poco a poco impara ad affrontare le avversità, mostrando tutta la sua forza interiore in un percorso di emancipazione che apre nuovi orizzonti di coraggio e determinazione. Cenerentola ci viene presentata come una marionetta, animata a turno, e a volte anche in contemporanea, dai tre attori presenti sul palco, ed è proprio la scelta del teatro di figura che rende questo spettacolo ancora più intrigante e particolare. Questa arte teatrale utilizza marionette, ombre e oggetti come protagonisti, lasciando così il segno di un linguaggio fortemente visivo. Uno spettacolo coinvolgente, consigliato sia ai ragazzi che ai bambini (fascia d’età dai 6 anni) che hanno così modo di scoprire una diversa versione delle fiabe cui sono abituati.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm