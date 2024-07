Al via a Rimini lo sportello Energia

Le associazioni Federconsumatori Rimini e Centro per le Comunità Solari avviano a Rimini uno sportello Energia per alfabetizzare i cittadini sui benefici e le opportunità della transizione energetica. Lo sportello ha l'obiettivo di sensibilizzare rispetto all’efficientamento energetico, informare e orientare i cittadini sui benefici delle Comunità Energetiche e Solari, oltre che accompagnare nel passaggio al mercato libero attraverso tutela legale e consulenze per la scelta del contratto luce e gas più adatto alle proprie esigenze. Gli orari dello sportello nel mese di luglio, presso la sede Federconsumatori Rimini in via Caduti di Marzabotto 30 saranno i seguenti : Mercoledì 10 Luglio 2024 ore 8.30 - 12.30 Mercoledì 17 Luglio 2024 ore 8.30 - 12.30 Mercoledì 24 Luglio 2024 ore 8.30 - 12.30 Mercoledì 31 Luglio 2024 ore 8.30 - 12.30 “Di fronte ai cambiamenti climatici in corso, la transizione energetica è sempre più improcrastinabile e necessaria. Una svolta verde che tuteli i consumatori può essere una vera opportunità per risparmiare sulle bollette. Per questo abbiamo scelto di aprire a Rimini uno sportello che accompagna i cittadini nel passaggio al mercato libero, per un consumo energetico più consapevole di quelli che sono i benefici offerti dalle Comunità Energetiche e Comunità Solari.” Dichiarano Graziano Urbinati, Presidente di Federconsumatori Rimini e Leonardo Setti, Presidente dell’Associazione Centro per le Comunità Solari.

cs federconsumatori Rimini