Alleanza Riformista. La Sezione bilaterale di amicizia tra Italia e San Marino un importante tribuna per discutere questioni di interesse reciproco

Lo scorso 5 dicembre, durante l’incontro congiunto della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato presieduta dal Sen. Stefania Craxi e dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri della Repubblica di San Marino, guidata dal Presidente Denise Bronzetti, erano state gettate le basi per una collaborazione strutturata a livello parlamentare tale da consentire confronti permanenti e costanti fra i due parlamenti. Con una nota stampa divulgata ieri, apprendiamo con grande piacere la notizia che il Gruppo Italiani dell’Unione Interparlamentare, presieduto dal Sen. Pier Ferdinando Casini, ha deciso di istituire una autonoma Sezione bilaterale di amicizia con il Parlamento della Repubblica di San Marino, che sarà guidata dall’On. Jacopo Morrone. Una iniziativa che riflette l’impegno di voler rafforzare i legami e la cooperazione tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, promuovendo relazioni bilaterali più strette e facilitando la comunicazione e la collaborazione tra i due parlamenti. La creazione di una Sezione bilaterale di amicizia sarà sicuramente un importante tribuna per discutere questioni di interesse reciproco e per promuovere una maggiore comprensione e cooperazione tra i due paesi e che rappresenterà un ulteriore passo verso la costruzione di relazioni sempre più solide tra l'Italia e la Repubblica di San Marino.