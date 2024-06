Alleanza Riformista: Risultato positivo che ci incoraggia ad andare avanti

Alleanza Riformista ha ottenuto un ottimo risultato. Un risultato che dimostra ampiamente che c’è uno spazio politico unico e importante per le forze moderate del paese. Per una lista che si è formata da poco e che in molti hanno cercato di ostacolare fin dalla sua formazione il risultato è più che soddisfacente. Un ringraziamento particolare - prosegue la nota – va a tutti i candidati ed a coloro che ci hanno sostenuto e a chi ha avuto la forza e il coraggio di guidare e consolidare, con entusiasmo, passione e autorevolezza, il nostro progetto. A chi ha messo anima e cuore per raggiungere questo risultato. Questo è un risultato che ci incoraggia ad andare avanti e conferma quanto Alleanza Riformista possa essere protagonista della politica sammarinese. Non c’è stato molto tempo, ma i nostri sforzi sono stati ripagati. Siamo convinti che ci sia ancora grande spazio per una forza che vuole ricreare le condizioni per una nuova stagione, non soltanto politica, ma anche culturale e morale, della nostra Repubblica. Siamo solo all’inizio di un percorso. Possiamo fare molto, ma molto di più. Cercheremo di aprirci ancora di più al dialogo e al confronto con i sammarinesi, guardando anche chi non è andato a votare. Accanto a questo va sottolineato che il risultato complessivo delle forze della coalizione Democrazia e Libertà - prosegue ancora la nota - che insieme superano nettamente il 41% dei consensi rappresentano l'unica alternativa per il governo del Paese. Infine, congratulazioni e auguri di buon lavoro a Rossano Fabbri, Denise Bronzetti, Gian Nicola Berti e Maria Luisa Berti che hanno ottenuto un’importante affermazione personale: sono persone capaci e competenti che ci rappresenteranno al meglio in Consiglio Grande e Generale. Oggi è una bella giornata per Alleanza Riformista, ma non è il momento di fermarci: ci metteremo subito al lavoro per consolidare questo risultato e continuare a crescere.



Comunicato stampa

Alleanza Riformista