ANF: Commemorazione del soldato Gurkha Sher Bahadur Thapa

L’Associazione Nazionale Faleristica, (ANF) ha illustrato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, SS.EE. Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, il 21 giugno alle 17:00 al Palazzo Pubblico (del “Governo” della Repubblica di San Marino), la emissione della serie postale sammarinese che commemora l’80° anniversario della battaglia di Monte Pulito e del sacrificio del soldato Gurkha Sher Bahadur Thapa, insignito postumo della Victoria Cross, la più alta onorificenza militare britannica assegnata per il valore “di fronte al nemico”.

In particolare il presidente ANF, Raffaele Scozzafava, insieme al socio e capo ufficio stampa, Giovanni Ramunno, e allo storico Daniele Cesaretti, hanno illustrato l’importanza della Victoria Cross in ambito faleristico e sotto il profilo diplomatico.

Alla presentazione istituzionale è seguita una conferenza stampa in lingua inglese, organizzata insieme al capitano di castello di Faetano (RSM), Signor Giorgio Moroni.

Il materiale relativo alla conferenza video è reperibile online al link https://www.faleristica.com/online-pressroom.

Nell’ambito delle iniziative di commemorazione dell’Ottantesimo anniversario del superamento della Linea Gotica e della Liberazione di Rimini, l’Associazione Nazionale Faleristica ha ideato il progetto “Gotica80”, che gode, fra l’altro del patrocinio del Ministero della Difesa, della Regione Emilia Romagna e dei Comuni di Rimini, Bellaria-Igea Marina, Coriano, Misano Adriatico, Montescudo-Montecolombo, Morciano di Romagna, Saludecio, Sassofeltrio, Verucchio e dell’Ambasciata di Nuova Zelanda. Ulteriori informazioni sulla emissione sono reperibili sul sito delle Divisione Filatelica Numismatica di Poste San Marino. https://www.dfn.sm/news/l80-anniversario-della-battaglia-di-monte-pulito-su-un-dittico-postale-di-poste-san-marino/



Comunicato stampa

Associazione Nazionale Faleristica, (ANF)