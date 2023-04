Area ex Questura di Rimini, un nuovo insediamento commerciale non rappresenta l'interesse pubblico che giustificherebbe lo strumento dell'accordo di programma

"Condividiamo le affermazioni del sindaco Jamil Sadegholvaad e sosteniamo la posizione dell'Amministrazione comunale sulla ex Questura e la riqualificazione del comparto di via Ugo Bassi.

È chiaro che tutti auspichiamo la riqualificazione di quell'area, ma la soluzione non può essere la realizzazione di 1500 metri quadri di nuove superfici commerciali, che unita ad ulteriori superfici previste a servizio della vendita arriverebbe a coprire 6000 metri quadri, andando sicuramente a incidere pesantemente sulla viabilità già intensa della zona.

Sono tra l'altro in arrivo altre superfici già autorizzate, come il supermercato Coop su 1500 mq, e sta procedendo l'iter per la realizzazione del nuovo Mercato coperto, opera strategica che darà un forte impulso di riqualificazione a tutto il centro storico. Motivi in più per cui questa città non ha assolutamente bisogno di nuovo commerciale, considerato anche che quello esistente sta operando purtroppo in un contesto di stagnazione economica e crisi dei consumi.

Non crediamo che un nuovo insediamento commerciale rappresenti l'interesse pubblico che giustificherebbe lo strumento dell'accordo di programma per accelerare i tempi. Non basta la motivazione del degrado (tra l'altro la proprietà dell'area è tenuta in ogni caso a mantenerla in condizioni di decoro) per forzare la programmazione urbanistica. Questo vale per il comparto di via Bassi, così come per le colonie, gli hotel chiusi, le aree artigianali non utilizzate.

La nostra è una posizione coerente. Abbiamo seguito la genesi di progetti analoghi anche negli altri comuni della provincia, come a Bellaria e a Misano, e in ogni occasione abbiamo ribadito che non si possono superare gli ordinari strumenti urbanistici per cercare di realizzare nuove superfici commerciali in nome di un presunto interesse pubblico.

Crediamo perciò che la proprietà debba fare i propri conti nella cornice delle regole, senza pretendere di forzarle, e presentare un progetto di intervento all'altezza delle aspettative di Rimini e dei suoi cittadini".



Mirco Pari

Direttore Confesercenti provinciale Rimini