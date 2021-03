Arengo, MIS: "Coesione e fiducia per superare la crisi economica, sociale e politica"

Il Movimento Ideali Socialisti desidera celebrare la giornata del 25 marzo, festa dell’Arengo, sottolineandone la forza della “rivoluzione democratica” scattata nel lontano 1906. In questi mesi il nostro Stato sta affrontando un momento di straordinaria difficoltà. La gestione del Governo, fortissimo nei numeri ma palesemente balcanizzato dalle numerose tensioni interne e dai veti legati al perdurante confronto sui rapporti di forza tra le varie componenti, ha mostrato numerose pecche e gravi incertezze. Nei fatti si sta attraversando un periodo non facile in assenza di linee precise. La sola strada sta nel ritrovare uno spirito di coesione e fiducia per superare la crisi economica, sociale e politica. Deve essere perseguito il percorso verso la tutela dello Stato Sociale, verso un moderno Stato di Diritto, verso la costruzione di nuovo modello economico basato sulla certezza delle regole e la facilità di fare impresa. Come nel 1906 si passò da uno Stato oligarchico alla democrazia, ora dobbiamo impegnarci con determinazione per disegnare una nuova San Marino non più ancorata a retaggi di un passato, che non tornerà, ma muovendoci verso un futuro da costruire con la nostra comunità.

c.s. Movimento Ideali Socialisti (MIS)