Arrivo degli studenti per il viaggio studio a Shanghai

L’Associazione di Amicizia San Marino – Cina è entusiasta di annunciare l’inizio del “18th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp 2024”, un evento prestigioso organizzato dall’Associazione d’Amicizia con i Popoli Stranieri di Shanghai insieme alla Federazione Giovanile di Shanghai che è frutto di storici, costanti e proficui scambi che uniscono e rafforzano le nostre realtà. L'evento si svolge con il Patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura. Con il tema “Pace, amicizia e futuro”, il Camp ha da sempre svolto un ruolo attivo nella comprensione reciproca ed amicizia tra adolescenti di tutto il mondo. Questa opportunità continua ad essere riproposta in memoria dello storico Presidente, Gian Franco Terenzi, di cui quest’anno ricorre il 4° Anniversario dalla sua perdita e che ricordiamo con affetto e nostalgia. La sua passione ed energia contagiosa ci ispira tuttora a continuare le attività, sempre condivise con le Istituzioni. Alice, Arianna, Lorenzo, Rosa, Simone e l’insegnante Martina Berardi sono stati accolti in aeroporto dallo staff dell’Associazione di Amicizia con i Popoli Stranieri di Shanghai che li segue passo dopo passo per tutto il periodo del “camp” assieme alle delegazioni di altri 14 Paesi. Questo viaggio rappresenta un’opportunità straordinaria per i ragazzi, che potranno immergersi nella vibrante cultura cinese, esplorare la lingua locale e creare legami internazionali indimenticabili. Il programma è denso di attività culturali: lezioni di cinese, visite a siti d’interesse storico, partecipazione ad eventi tradizionali cinesi, come spettacoli di arti marziali e manifestazioni sportive ed infine una gita a Wuxi, un’antica città che racchiude sia natura che storia. L’Associazione di Amicizia San Marino – Cina è fiduciosa che i partecipanti sapranno rappresentare al meglio la Repubblica di San Marino, vivendo un’esperienza formativa e di crescita personale senza eguali. Ci auguriamo che possano altresì sfruttare al massimo questa splendida occasione riportando a casa stupendi ricordi e conoscenze preziose.

cs Associazione San Marino-Cina