Associazione Grotta Rossa: Campagna "Spesa Sos-pesa"

Il Covid-19 non sta causando solo un'emergenza sanitaria, sta causando anche un'emergenza sociale. La "SPESA SOS-SPESA" è un'iniziativa promossa da diverse associazioni del territorio riminese e da singoli cittadini, finalizzata a proporre a tutti i supermercati, alimentari e farmacie del territorio, di mettere per tutto il mese di aprile e di maggio, a disposizione delle persone più bisognose un carrello speciale, in cui i clienti che lo desiderano potranno donare beni di prima necessità. Le amministrazioni comunali stanno mettendo a disposizione dei cittadini diversi aiuti, ma a volte proprio le persone più emarginate possono rimanere escluse da queste misure, oppure anche per chi ne beneficia non sempre sono sufficienti. COME SI FA? Aderire all'iniziativa è semplice, basta fissare un carrello all'esterno del punto vendita, se si desidera apponendovi la grafica qui proposta in allegato, dove chi vuole, dopo aver effettuato la spesa, potrà riporvi pasta, conserve, legumi, saponi, disinfettanti e ogni altro prodotto non facilmente deperibile e di prima necessità. Le persone che non possono permettersi questi prodotti potranno prelevarli liberamente dal carrello. Questa iniziativa si basa sulla solidarietà di quartiere e sulla fiducia reciproca. Crediamo che sia importante creare punti di aiuto in tutte le zone delle nostre città, perché non tutti si possono spostare e perché potrebbe avere bisogno chi meno ce lo aspettiamo. Invitiamo quindi tutti i cittadini a proporre questa iniziativa ai negozi che abitualmente stanno utilizzando e tutti i supermercati, alimentari e farmacie della provincia di Rimini ad attivare autonomamente la campagna "SPESA SOS-SPESA". Per ogni domanda potete contattarci ai seguenti recapiti: e-mail: info@grottarossa-rimini.it tel: 331 6082074

c.s Associazione Grotta Rossa