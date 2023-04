Associazione Parkinson San Marino: "Giornata dell'abbraccio fraterno"

“GIORNATA DELL’ABBRACCIO FRATERNO”

Perchè l’ABBRACCIO.

Molto semplice.

L’abbraccio è il primo segno riconosciuto di accoglienza reciproca, è un gesto di intensa amicizia, amore, partecipazione, consolazione e di PACE.

Come non mai in questi frangenti che stiamo vivendo esso rappresenta la salvezza e la speranza dell’uomo.

Con il Covid abbiamo dovuto trattenerci ed abbiamo sofferto, per la nota questione, frenando il nostro istinto di abbracciarci, rispettando la normativa in vigore.

Poi abbiamo assistito ed ancora oggi si verifica, una situazione che ormai pensavamo di non vivere più, la guerra.

Così vediamo piangere donne, bambini e uomini, mentre sarebbe sufficiente un abbraccio fra i due contendenti per redimere qualsiasi questione.

Ecco vogliamo sottolineare che la PACE è l’elemento fondamentale della convivenza fra gli uomini.

l’ASSOCIAZIONE PARKINSON SAN MARINO, A.P.S.M.

INVITA per il giorno 18 Aprile alle ore 18,

che è un Martedì, ad assistere ad una SANTA MESSA

In Presenza e Celebrata da S.E. Il Vescovo Andrea Turazzi.

e dal Vicario Don Marco Mazzanti

Nel SANTUARIO CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Via delle Felci 1, Valdragone, San Marino.

Diretto da Fra’ Ignazio Faraci,



Come manifestazione e di affermazione che l’ABBRACCIO è sempre possibile, basta volerlo.

per A.P.S.M. Presidente Sig. Vincenzo Zafferani,

Vice Presidente Dott. Maurizio Stumpo, (Neurologo)

Tesoriere Sig. Franco Ciacci

Segretario Sig. Antonio Cavallari



Un Caloroso Abbraccio

Luigi Di Paolo

Comunicato stampa

Associazione Parkinson San Marino