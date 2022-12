ATBA: Presentazione “La ferrovia elettrica San Marino Rimini"

Nel 90° anno dell’inaugurazione della Ferrovia Elettrica San Marino - Rimini , per il direttivo dell’Associazione Treno Bianco Azzurro la giornata di mercoledì 28 dicembre 2022 è stata memorabile.

Dopo anni abbiamo ”rispolverato” da un hard disk una bozza di idea che era il ” libro fotografico ATBA”, questa bozza, rimaneggiata, con l’aggiunta di documenti, fotografie inedite, e racconti e la storia di ATBA ha creato il libro “ LA FERROVIA ELETTRICA SAN MARINO RIMINI”, presentato in primis all’Ecc.ma Reggenza poi in serata al pubblico accorso numeroso.

11 anni, di archivio, 11 anni di storia di atba nata quel giugno 2011 casualmente negli stessi giorni che grazie all’intuizione dell’allora Segretario di Stato al Territorio Gian Carlo Venturini, le motrici e le carrozze videro la luce fuori la galleria dopo 70 anni di buio, oblio, degrado , furti e atti vandalici. Da quel giugno 2011 ad oggi tanto è cambiato e… San Marino può confermare di avere una ferrovia, ad oggi, per gli 800 metri attuali, la ferrovia più corta al mondo.

11 anni , che grazie alle numerose iniziative di ATBA ha tenuto vivo l’interesse per ripartire con il treno, lentezze burocratiche e accantonamenti da chi poco ha creduto o era interessato ad altro, pensando probabilmente che investire in vari anni una cifra “X” erano soldi buttati.

L’intuizione, la forza, la decisione e la determinazione del Segretario al Turismo Federico Pedini Amati, nel puntare al treno come attrazione turistica e credendo nella Fondazione Fs Italiane, nella persona del Direttore Cantamessa, cui ATBA fece conoscere la nostra ferrovia nel 2015, con quel treno spoglio degli arredi cui disse “avete un tesoro e non ve ne rendete conto”.

L’incontro avvenuto a Roma il 12 luglio 2022 presso il Ministero del Turismo con l’allora Ministro Garavaglia, cui il Segretario di Stato Pedini Amati ha fortemente voluto la partecipazione dei membri di ATBA, ci ha dato modo inconsapevoli, di incontrare il Direttore Cantamessa, che credendo in noi, vedendo una delle prime bozze del libro ha sponsorizzato con la fondazione parte del libro, unitamente alla casa editrice Aiep che ringraziamo nella persone di Giuseppe Morganti.

Il Borgo Città: il Segretario Canti, nel Suo intervento della presentazione del libro ha ribadito la volontà della Segreteria di Stato al Territorio di sistemare l’area parcheggio denominata Baldasserona, ma incluso nel progetto vi è la riqualificazione e progettazione della tratta ferroviaria Borgo Maggiore – San Marino città.

Il Direttore Cantamessa nel suo interessante intervento registrato poco prima della presentazione, ha concluso dicendo, ora è il momento giusto, le possibilità con aiuti Europei sono da sfruttare.

Il progetto è da portare avanti chiunque sia al governo: queste le parole del Segretario Pedini Amati nell’intervista a RTV, Segreteria, che nel frattempo ha stanziato un contributo economico per l’allungamento di circa 150 metri del tratto ferroviario dalla galleria montale fino al piazzale stazione , concordiamo appieno e ringraziamo tutti per le importanti parole ma soprattutto per i fatti concreti eseguiti come quello del Natale delle Meraviglie con il treno in movimento con passeggeri a bordo dopo 78 anni e sperando in quelli futuri.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti collaboratori,

La Giunta di Castello di Borgo Maggiore,

La Segreteria di Stato al Turismo,

La Segreteria id stato al Territorio,

La Fondazione Fs Italiane,

Aiep Editore,

e tutti coloro che hanno passione per la ferrovia e interesse per l’associazione.



Comunicato stampa

Il direttivo di

Associazione Treno Bianco Azzurro