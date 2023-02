Attiva-Mente alla "Zero Project Conference" di Vienna

E’ uno degli appuntamenti più prestigiosi al mondo per quanto riguarda la disabilità, riunisce esperti, attivisti, innovatori e decisori politici da tutto il mondo per discutere le sfide e le opportunità relative alla promozione dei diritti delle persone con disabilità. Lo Zero Project è un processo di ricerca annuale che si ripete da oltre dieci anni incentrato in maniera ciclica su quattro principali aree di ricerca: vita indipendente e partecipazione politica; accessibilità, occupazione e istruzione, con la finalità di sostenere l'attuazione nel mondo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Esso, oltre a fornire e divulgare un Report annuale con tutta una serie di indicatori sociali, mette a disposizione una piattaforma per condividere le soluzioni più innovative ed efficaci, volte a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. Zero Project grazie alla sua vasta rete globale di oltre 3.000 esperti di disabilità in oltre 150 Paesi, riesce ad organizzare l’identificazione delle esperienze più virtuose, la selezione dei migliori esempi, ma anche la candidatura, la valutazione e la selezione dei finalisti che culmina con la loro premiazione al termine della Conferenza. Saranno circa 700 i delegati e 260 i relatori provenienti dai diversi continenti che dal 22 al 24 febbraio si incontreranno presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna. Ben 95 le sessioni previste a latere della Conferenza che verterà sulla partecipazione politica e su un tema che vede San Marino tra i fanalini di coda in Europa, la Vita Indipendente. Partecipazione politica: come evidenziato negli articoli 21 e 29 della Convenzione, il diritto di esprimere le proprie opinioni e partecipare nella vita politica e pubblica, ciò include sia il loro diritto di voto che quello di essere votati durante le elezioni, nonché la protezione dei loro voti e della loro identità di elettori. Vita Indipendente: il diritto per le persone con disabilità di scegliere dove e con chi vivere su base di uguaglianza con gli altri, come stabilito dall'articolo 19 della Convenzione, ciò include l'accesso ai servizi di supporto residenziale, compresa l'assistenza personale e il supporto per prevenire l'isolamento dalla comunità. Grande spazio come al solito alle soluzioni innovative che utilizzano approcci basati sulle tecnologie assistive. Lo Zero Project ha saputo coniugare con successo negli anni lo spirito di innovazione con la razionalità delle politiche, entrambi ugualmente importanti, per stimolare una società con strumenti e metodi consolidati per l'accessibilità e l'inclusione per supportare gli stili di vita individuali per le persone con disabilità. Saranno 71 le soluzioni innovative che quest’anno riceveranno il Zero Project Award, provenienti da tutti gli angoli del globo e da tutti i settori di società. I vincitori oltre ad avere l'opportunità di mostrare il loro lavoro durante la Conferenza, avranno uno spazio a loro dedicato nell'annuale Rapporto Zero Project che sarà condiviso online e in stampa con esperti di inclusione della disabilità. Alla "Zero Project Conference" dove è possibile partecipare solo su invito, sarà presente anche una rappresentanza di Attiva-Mente. Questo raduno globale sarà trasmesso in diretta e gratuitamente. Per maggiori informazioni su #ZeroCon23, visitare: zeroproject.org/zerocon23

cs Attiva-Mente