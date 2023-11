Attiva-Mente ringrazia il proprio Coordinatore dimissionario

Il Consiglio Direttivo dell'associazione Attiva-Mente, con un mix di tristezza e di orgoglio, desidera esprimere profonda gratitudine a Gloria Valentini per l’impegno profuso ed il suo straordinario contributo nell'ambito delle nostre attività associative.

Nonostante il cammino insieme sin qui avviato, dovrà necessariamente separarci a seguito della carriera professionale e diplomatica intrapresa, siamo certi non solo di annoverarla immancabilmente tra i nostri più assidui sostenitori, ma altrettanto certamente, siamo convinti che la sua dedizione e la sua abilità contribuiranno in modo significativo al nostro Paese e al suo personale successo nell'affrontare questa nuova e stimolante opportunità.

Le rivolgiamo pubblicamente i migliori auguri per la sua nuova avventura.

Con profonda stima e amicizia

Il Consiglio Direttivo di Attiva-Mente



Comunicato stampa

Associazione Attiva-Mente