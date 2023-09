Attiva-Mente. Ringraziamenti per il sostegno alla nostra Istanza d'Arengo

Desideriamo esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti a tutti coloro che qualche giorno fa hanno sostenuto in Consiglio Grande e Generale l'Istanza d'Arengo affinché sia rappresentato un segno simbolico in favore delle persone LGBT nel Centro Storico di San Marino. Il cammino verso l'uguaglianza e l'accettazione è spesso un percorso tortuoso, ma il progresso è possibile grazie all'impegno e alla solidarietà di coloro che credono in un mondo accogliente per tutti, indipendentemente dall'orientamento sessuale. L'approvazione è un piccolo passo importante verso la creazione di un ambiente e una società che in futuro contribuiranno a comporre e plasmare quel mondo. Quest’Opera simbolica che dovrà essere pensata, creata e installata, speriamo nel più breve tempo possibile, dimostrerà emblematicamente che San Marino è pronta a mettersi in gioco quando si tratta di promuovere una cultura di inclusione e rispetto. Non solo, sarà anche una sorta di testimonianza del “potere del cambiamento”. Di quella forza, cioè, che una comunità manifesta nel momento in cui si impegna per difendere i diritti fondamentali e promuovere l'uguaglianza. Vorremmo ringraziare, infine, tutti i cittadini firmatari che con la loro sottoscrizione hanno partecipato a questa petizione per una società più giusta. Grazie a tutti.

Attiva-Mente