Attivazione funzioni recupero PIN nuova SMaC Card

In data odierna sono state completate le procedure per il ripristino delle funzionalità di gestione per il recupero del codice PIN da parte dei titolari di nuova SMaC Card. La funzione, disponibile presso tutte le agenzie bancarie e gli uffici postali sammarinesi, richiede l’effettiva presenza del titolare card ed il pagamento di una commissione di servizio di € 2,50. L’operatore di sportello, previa identificazione del titolare card e pagamento della commissione di servizio, provvede ad attivare la ritrasmissione del codice PIN a mezzo SMS. L’invio del messaggio SMS viene effettuato all’utenza di telefonia mobile riferita alla card per l’accesso ai servizi on-line del sito internet (www.sanmarinoicard.sm) e della APP SMaC. In sede di richiesta presso lo sportello bancario o postale è possibile effettuare l’aggiornamento o l’inserimento del numero di utenza di telefonia mobile associato alla card. L’operazione di invio SMS si perfeziona entro pochi minuti dalla formalizzazione della richiesta. In caso di mancato recapito è opportuno segnalare il problema al Servizio SMaC Card al numero verde 800.22.08.08 o all’indirizzo e-mail info@sanmarinocard.sm.

Cs - Il Servizio SMaC Card