Avviato il gruppo di lavoro per la revisione e la modifica delle norme in materia carceraria

Nella giornata di oggi, giovedì 10 giugno 2021, si è dato avvio alle attività del Gruppo di lavoro per la revisione e la modifica delle norme in materia carceraria, a seguito della Delibera del Congresso di Stato n.31 del 17 maggio 2021. Il Gruppo unisce le competenze dei tecnici della Segreteria di Stato e del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, con quelle della Magistratura, del Corpo della Gendarmeria, Avvocatura dello Stato e Gruppo di Osservazione e Trattamento, per perseguire un progetto ambizioso quello della revisione della Legge sull’Ordinamento Penitenziario e del Regolamento penitenziario. Il Gruppo ha rilevato, fin dalla giornata di avvio dei lavori che l’attività di studio richiederà una riflessione sugli aspetti più critici della detenzione e che le proposte normative non potranno prescindere da un nuovo progetto di ristrutturazione della struttura carceraria. Si è quindi ragionato sulla possibile introduzione di misure alternative alla detenzione, ove opportuno e tenendo conto delle circostanze individuali del caso. Le attività del Gruppo, dopo l’incontro preliminare, procederanno con incontri periodici, al fine di portare rapidamente all’attenzione del Congresso di Stato una proposta normativa.