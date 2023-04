Avviato il lavoro del Programma Economico 2024, nelle prossime settimane il confronto con le Segreterie di Stato

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio ha avviato in questi giorni l’elaborazione del documento del Programma Economico 2024. Importante strumento finanziario politico – programmatico con validità annuale, il Programma Economico indica i principali programmi e obiettivi dell’esecutivo, in particolare le principali linee di politica economica e finanziaria che il Governo intende perseguire nel breve e medio termine, fissando le priorità d'intervento nel settore di competenza delle singole Segreterie di Stato. Sono ampi e articolati i momenti di confronto che la Segreteria di Stato per le Finanze avvierà con gli staff di tutte le Segreterie di Stato nelle prossime settimane.

Cs - SdS Finanze