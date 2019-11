Barbara Andreini eletta Presidente del Coordinamento della Consulta delle Associazioni non profit

Giovedì 14 novembre, un’assemblea partecipata, ha nominato il nuovo Coordinamento della Consulta delle Associazioni non profit, l’organismo di governance del terzo settore istituito dalla Legge 75/2016. Per questo mandato triennale sono stati riconfermati Stefano Ciacci, Augusto Ciavatta, Barbara Andreini e Barbara Bernardi ed eletti quali nuovi membri Cristina Righi, Claire Pauline Chiaruzzi e Loretta Cavalli. L’Assemblea, inoltre, ha eletto quale nuovo Presidente Barbara Andreini. Per tutti ora è l’inizio di una nuova avventura con responsabilità accresciute dall’elevato livello di autonomia. L’impegno del Coordinamento è quello di ascoltare tutte le associazioni all’interno della Consulta, essere portavoce presso le Istituzioni delle istanze che perverranno durante le assemblee nonché elaborare proposte operative al fine di rendere la vita delle associazioni più agevole e snella, soprattutto a livello burocratico. Il terzo settore, a San Marino, offre molte opportunità per tutti, a partire dalla possibilità di attivarsi come cittadini e di cimentarsi in azioni soggettive e collettive che mettono in gioco creatività e capacità personali. Le associazioni sociali e culturali in Repubblica offrono numerose e qualificate occasioni di formazione, di incontro e di confronto, di scambio e di operatività. Fare un’esperienza associativa abilita al rispetto delle persone, alla convivenza comune, al rispetto delle regole condivise, alla partecipazione e alla democraticità, così come all’assunzione di responsabilità personali. Il Coordinamento si pone l’obiettivo di farsi portavoce di tutte le associazioni presenti in Repubblica.

c.s. Coordinamento della Consulta delle Associazioni non profit