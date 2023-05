Bcsm: Firmato protocollo d'intesa con Banca d'Italia in materia di gestione del contante

Il Direttore Generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, e il Direttore Generale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM), Andrea Vivoli, hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa in materia di servizi di cassa, espressione dei rapporti di cooperazione tra le due Banche centrali in tale ambito. L’accordo, che sostituisce il protocollo del 2019, prevede un flusso informativo strutturato da parte della BCSM e consente alla stessa: (i) la presentazione alla Banca d’Italia delle banconote sospette di falsità e di quelle danneggiate; (ii) il versamento delle banconote idonee e inidonee alla circolazione e il prelevamento di banconote presso la Filiale di Forlì della Banca d’Italia. L’accordo disciplina inoltre l’invio delle segnalazioni statistiche sul ricircolo delle banconote e sulle monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino. Il protocollo è entrato in vigore in data 26 maggio 2023.