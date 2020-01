Bcsm: venduto anche il secondo titolo “Demeter”

Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica di aver venduto anche il secondo titolo “Demeter” con scadenza il 20 gennaio 2021. La vendita ha consentito a Banca Centrale di riacquisire la disponibilità dell’intera somma investita nel mese di luglio 2017 quando, in difformità della regolamentazione interna, venne bloccato circa il 70% dell’intero patrimonio di Banca Centrale in titoli illiquidi, per complessivi 43 milioni di euro. Lo smobilizzo delle somme relative anche al secondo titolo “Demeter” permette a Banca Centrale di ritornare ad avere investimenti più facilmente liquidabili e in linea con le proprie finalità istituzionali, così come raccomandato dal Fondo Monetario Internazionale. Il buon esito dell’operazione di cessione è la conseguenza dell’efficace coordinamento fra i diversi organi di Banca Centrale, del monitoraggio messo in atto dalla Direzione Generale e delle elevate competenze e professionalità interne che hanno permesso il tempestivo raggiungimento delle finalità perseguite dal Consiglio Direttivo di prudente gestione dell’investimento e di contenimento del danno. Attraverso questo comunicato, Banca Centrale vuole, altresì, rimarcare il processo comunicativo avviato nel 2019 al fine di rendere più trasparenti le proprie attività per avvicinare l’Istituzione alla cittadinanza nel migliore interesse del Paese.