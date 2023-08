Bilancio positivo per la 16^ edizione dello SMIAF Festival

. Domenica 6 agosto si è chiusa la sedicesima edizione dello SMIAF - San Marino International Art Festival. Nonostante la straordinaria ondata di maltempo, che ha segnato il corso di molte delle attività che erano state previste dal programma ufficiale, in particolare nelle giornate di venerdì e sabato, il bilancio risulta essere più che positivo. Seppur nelle avversità infatti, i dati di affluenza nel Centro Storico della Repubblica di San Marino sono stati più che incoraggianti. Nelle giornate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto, sono state ben 29.105 le persone che hanno raggiunto i vari parcheggi del sito patrimonio UNESCO. Da venerdì a domenica sono stati inoltre registrati 14.813 passaggi totali del servizio funivia. I 4 spettacoli a pagamento, novità di questa edizione, hanno fatto registrare più di 60 biglietti venduti per replica, con un picco di oltre 85 persone paganti per l’ultimo spettacolo della Compagnia Artemakia, svolto la sera di domenica 6 agosto. L’Open Trickline Contest, massima attrazione della parte Extreme, ha visto oltre 15 atleti provenienti da tutto il mondo sfidarsi a ritmo di evoluzioni, confermandosi come una delle manifestazioni della disciplina più amate in Europa. Tutte le attività proposte, dal parkour alle mostre, dai workshop ai concerti, hanno regalato al pubblico presente un intenso bagaglio di emozioni: come non citare le coinvolgenti melodie dei Jembaa Groove o dei Soviet Soviet, i sorrisi regalati da Alex Barti, tra i marionettisti più famosi al mondo, le evoluzioni dei Cia Langostura circondate dai panorami che sa regalare Piazza della Libertà. Una nuova pagina è stata scritta in quella storia che rende la Repubblica di San Marino paese amico dell’arte di strada, grazie all’energia e all’impegno di tanti giovani sammarinesi e non che utilizzano il loro tempo libero, a titolo di volontario, per creare qualcosa che è un unicum nel nostro territorio. “Nonostante il brutto tempo, lo SMIAF conferma il trend di visitatori in crescita, anno dopo anno – il commento degli organizzatori -. Mai come quest’anno è stato fondamentale il supporto dei volontari, una famiglia in grado di superare qualsiasi avversità, perfino con il maltempo. Lo SMIAF si conferma un punto di ritrovo fisso per tanti artisti, sportivi, musicisti, ma soprattutto giovani. Un gruppo di persone che sognano un paese interculturale, uno spazio di libertà d’espressione, di scambio di idee e di passioni, di collaborazione e aggregazione, di condivisione ed innovazione”. Le ambizioni del San Marino International Arts Festival non fermano di certo qui: “Il prossimo anno - rimarcano gli organizzatori - festeggeremo il 17° anno di attività, l’ultimo, primo della maturità. Chi avrebbe mai detto che un Festival culturale sarebbe potuto resistere così a lungo? Chi avrebbe mai detto che l’arte di strada, fino a pochi anni fa considerata perfino un reato, si sarebbe spinta fino a diventare uno dei principali veicoli di attrazione turistica? Questo cambiamento culturale è forse il tratto più distintivo che il nostro evento ha saputo portare in Repubblica e ci rende orgogliosi. Non ci fermeremo”.

RINGRAZIAMENTI È il tempo dei ringraziamenti: grazie a tutti gli artisti, performer, musicisti, atleti, partner, street food e bazar per l'energia e i sorrisi regalati. Grazie alla Segreteria di Stato per il Turismo, alla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, alla Segreteria di Stato per il Lavoro e lo Sport e alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, alla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, alla Giunta di Castello di San Marino Città e all’Ufficio del Turismo. Inoltre, vogliamo ricordare in questa occasione l’impegno del nostro main sponsor, Marlù Gioielli, nel promuovere insieme a noi i giovani talenti presenti nella Repubblica di San Marino attraverso due borse di studio: anche quest’anno, sono stati consegnati due premi Marlù dal valore di 750€ l’uno, a due progetti di giovani meritevoli. Il primo, di divulgazione letteraria, che porta la firma di Michele Ghiotti e il secondo all’illustratrice Giorgia Marani, che ha realizzato le proiezioni che hanno animato il palco del Campo Bruno Reffi durante i tre giorni di Festival. Vogliamo anche ringraziare Energreen, per il supporto che con 500€ ha voluto regalare al progetto Storia in Flanella, portato avanti dal sammarinese Giuseppe Giardi. Vogliamo infine ringraziare: Ecologia Sammarinese Srl, Carisp – Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Giochi del Titano SPA, The Space Srl, SUMS - Società Unione Mutuo Soccorso, Birra Amarcord, SIT Group, La Chiara Srl, L’Antincendio Sammarinese Srl, Gattei Impianti, Vivaio Zanotti, Seriset Srl, La Sociale Discount, Radio Gamma e la Fondazione Simoncini-Galluzzi. Senza il loro supporto il Festival non sarebbe stato possibile. E infine, GRAZIE come sempre al pubblico che, riempiendo le piazze e i parchi, è riuscito a commuoverci.

Arrivederci al 2024!