cimettiamolafaccia, il nuovo staff dell'Associazione Porta del Paese

Con l’hastag #cimettiamolafaccia l'Associazione Civica Porta del Paese ha presentato al pubblico il proprio staff, tutto al femminile. “Porta del Paese - spiega il Presidente - è le Persone che ci credono. Da oggi quelle Persone ci mettono la faccia! Uno staff tutto al femminile perché... perché ci piaceva così! “ Presentiamole, le Donne della Porta del Paese:

LARA CALDARELLI - Bio-architetto, delegata alle questioni ambientali e urbanistiche;

VALENTINA CAPICCHIONI - Educatrice di Asilo Nido, podista, per le tematiche sportive e di wellness;

DILETTA CARDINALI - coach dell'organizzazione, delegata al tesseramento;

CINZIA CASALI - Sindacalista, sportello utenti e servizi e anziani;

ALESSANDRA FORCELLINI - Biologa, per le tematiche animaliste;

IVANA GIOVAGNOLI - Hair stylist, per le questioni civiche e la tutela della residenzialità;

DUŠANKA GRUŠKA , Commerciante, fotografa ufficiale dell’Associazione e delegata alle tematiche del turismo e servizi;

LAURA MURATORI, Psicanalista e membro della Authority Pari Opportunità, per le diverse abilità e la cultura di contrasto alla violenza di Genere;

MARILIA REFFI - Artista, referente per le tematiche culturali;

VALENTINA ROSSI - Storica, per la Storia e il folclore sammarinese e tematiche LGBT;

SARA ROSSINI, Geologa, per ambiente, ecologia e territorio.

E infine SIMONA CAPICCHIONI - Coordinatrice universitaria, Presidente dell’Associazione.

L’Associazione non esisterebbe senza il suo Presidente Emerito, il conosciutissimo PAOLO FORCELLINI. Insieme a lui altri due uomini formano il Direttivo di Porta del Paese, la nostra “quota azzurra”: ANDREA BONELLI - Avvocato e Notaio: Segretario; MARCO CRESCENTINI - Imprenditore: tesoriere. "Abbiamo cercato di non improvvisarci tuttologi ma di cercare persone che potessero mettere a disposizione dell'Associazione delle competenze precise; per questo ci sono deleghe dettagliate anche se non vincolanti: l'operato delle singole persone non si limita ai campi di propria attinenza perché siamo un team e i team lavorano insieme!", spiega la Presidente. Porta del Paese è fatta di persone, di volti, di storie. Porta del Paese è una Comunità legata dal grande amore per questo Paese che i nostri Avi orgogliosamente ci hanno consegnato. Grazie a tutti i tesserati e i sostenitori di Porta del Paese che sono la vera forza di questa Associazione Civica. Prossimo appuntamento di Porta del Paese: Giro dei Castelli di San Marino, 31 agosto 2019 - Premio Porta del Paese

c.s. Associazione Porta del Paese