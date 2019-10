Cinque ragazze passano alle Finali Regionali di Miss Mondo Italia

Miss Mondo Italia, il beauty-contest che ha come scopo quello di individuare le concorrenti - residenti sul territorio emiliano romagnolo - dotate di bellezza, eleganza, talento, personalità, è approdato domenica 27 ottobre 2019 all'Atlante Shopping Centre di San Marino.

Sono cinque le ragazze che hanno conquistato il passaggio alle Finali Regionali di Miss Mondo in Emilia Romagna, e che sono state premiate dalla giuria, presieduta da Lorenzo Bugli, Consigliere di Giunta di Castello di Città, e composta tra gli altri da Maddalena Renzi, l’ingegnere Enzo Mazzi, da Simona Fregni e Alberto Bascucci.

Vincitrice della selezione è risultata la 19enne Alessia Selva, abitante a Borgo Maggiore, che ha ottenuto la fascia di “Miss Mondo Vitality’s”: studentessa, alta 1.70, capelli castano scuri, occhi marroni, ragazza sportiva (pratica l’atletica leggera), con doppia cittadinanza Italiana e San Marinese e l’aspirazione a diventare modella.

Sul podio sono salite anche l’indossatrice reggiana Valentina Rondanini, 21 anni di Albinea (RE), premiata con la fascia di “Miss Atlante Gil Cagnè”; Beatrice Bonocore, 19 anni di Dovadola, in provincia di Forli-Cesena (“Miss Gruppo Caroli Hotel”); e Alfa Laraspata, 19 anni, studentessa riminese, eletta “Miss del Web by Agricola”. Premiata con una seconda fascia di “Miss del Web by Agricola” anche la 21enne di Rimini Natalie Lazzari.

Ad allietare il pomeriggio di festa all’Atlante Shopping Centre la performance musicale dei giovani cantanti, applauditissimi, Gloria Vampa e Riccardo Mazzi.

Le selezioni in Emilia Romagna proseguiranno fino a maggio 2020 e tutte le ragazze che volessero informazioni sulla partecipazione alle selezioni di Miss Mondo Italia possono telefonare a Eros Ceruti, responsabile dell’Emilia Romagna, al numero 335.80.39.000 oppure contattarlo via e-mail all'indirizzo: eros.ceruti@gmail.com.



Comunicato stampa

Concorso Miss Mondo Emilia Romagna