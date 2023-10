CioccolaTi e Casa dei Fantasmi

Dal 31 ottobre al 5 novembre la Repubblica di San Marino ospiterà in Centro Storico due iniziative dedicate a grandi e piccini: “CioccolaTi”, la nuova festa del cioccolato di San Marino e la “Casa dei Fantasmi”. Così il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati: “Per il ponte di Ognissanti e la festa di Halloween abbiamo voluto organizzare due appuntamenti in grado di attirare turisti, famiglie, visitatori e residenti nel nostro Centro Storico. Dopo alcuni anni di assenza riproponiamo un evento legato al mondo del cioccolato e della pasticceria organizzato insieme all’Ufficio del Turismo, ad un promotore esperto di questo tipo di iniziative e a tanti partners che hanno scelto di affiancarci per l’organizzazione di questa gustosa novità del nostro palinsesto eventi. Per quanto riguarda la festa di Halloween proponiamo invece un appuntamento dedicato ai bambini che si terrà all’interno di uno spazio mai utilizzato prima d’ora e ricavato al piano terra della sede della Segreteria di Stato per il Turismo. Siamo certi della buona riuscita dei due eventi e dell’attrattività che possono garantire. Ringrazio tutti coloro che si sono spesi per l’organizzazione di CioccolaTi e La Casa dei Fantasmi”. CioccolaTi – La festa del cioccolato di San Marino Per la prima volta nel Centro Storico di San Marino si terrà “CioccolaTi”, il Festival del Cioccolato del Monte Titano, che dal 31 ottobre al 5 novembre animerà le vie del centro con il dolce più buono al mondo e un programma tutto all’insegna del piacere del cibo e della convivialità. Le location della manifestazione saranno Via Eugippo, che ospiterà il market del cioccolato con 9 maestri cioccolatieri, la Cava dei Balestrieri, che sarà allestita a tema per show cooking e laboratori per bambini, Via Donna Felicissima, che ospiterà mercatini e produttori locali ed infine la Galleria della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, che durante l’evento diverrà sede del primo museo itinerante dedicato al cioccolato con esposizione di alcuni tra i più pregiati pezzi di storia. Non mancheranno quindi i laboratori, gli artisti di strada per tutto l’arco dell’evento con un fitto programma di iniziative, oltre agli appuntamenti legati al cioccolato con degustazioni direttamente agli stand, dove non si potrà resistere alla curiosità di provare tante prelibatezze dolci preparate artigianalmente dai maestri cioccolatieri presenti. Tra gli ospiti gli YouTubers sammarinesi Rebby e Molly, che saranno presenti nel pomeriggio di mercoledì 1 novembre per incontrare tutti i piccoli fans. La manifestazione ad ingresso libero è organizzata da AssoVespucci e Feed n Food Eventi con il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e in collaborazione con l’Ufficio del Turismo di San Marino.

Casa dei Fantasmi – Un'emozionante avventura per i bambini in occasione di Halloween La Segreteria di Stato per il Turismo è lieta di annunciare un evento straordinario e spettrale in occasione di Halloween intitolato "Casa dei Fantasmi", un'iniziativa creata per i bambini con l'obiettivo di offrire loro un'esperienza unica all'interno della Sala Mostre della Segreteria di Stato per il Turismo ubicata in via Omagnano 20 in Centro Storico (a fianco alla stazione di arrivo della Funivia). L'evento si terrà nelle giornate di martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre dalle ore 16.00 alle ore 20.00. I talentuosi attori accoglieranno e intratterranno i bambini con uno spettacolo itinerante e coinvolgente all'interno della "Casa dei Fantasmi", un percorso spaventoso appositamente allestito che farà battere il cuore anche ai più coraggiosi. Un protagonista speciale, il vanitoso zombie Morice, guiderà i piccoli partecipanti alla ricerca dei tre ingredienti necessari a creare le sue irresistibili caramelle di Halloween, ingredienti che sono stati rubati alla strega Cuculù da tre fantasmini dispettosi. L'ingresso sarà gratuito e senza necessità di prenotazione anticipata: l'entrata dei visitatori sarà scandita e gestita a piccoli gruppi in modo da permettere a tutti di vivere un'esperienza sicura e coinvolgente. La "Casa dei Fantasmi" rappresenta un'opportunità perfetta per i bambini dai 4 ai 12 anni di festeggiare Halloween in un ambiente allo stesso tempo divertente e dall'atmosfera spettrale e misteriosa. La Segreteria di Stato per il Turismo vi invita a partecipare a questo eccezionale evento che promette di regalare momenti magici ai giovani partecipanti. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di creare ricordi spettrali con i vostri bambini! Si ringraziano gli sponsor dell'iniziativa: I Frutti della Terra di Alan Toccaceli, Tempus Doni Giochi, Centro del Riuso San Marino e Ramarro Candy.

