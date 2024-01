Club 41: Emozioni e coinvolgimento per la presentazione del libro di Antonella Giacomini

Serata di emozioni e reale coinvolgimento emotivo quella vissuta ieri alla Sala del Castello di Serravalle per la presentazione del libro di Antonella Giacomini “ Volevo vedere la Tundra”. L’evento organizzato dal club 41 di San Marino ha visto la gradita partecipazione del Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi e la gradevole e sempre briosa moderazione di Gilberto Gattei. Dopo i saluti del presidente Vittorio Brigliadori e quelli istituzionali del Segretario , si è lasciato spazio alle parole dell’autrice e alle immagini che hanno trasportato i presenti all’interno delle emozioni vissute dalla giornalista nei suoi viaggi nei posti più remoti , selvaggi e inospitali del nostro pianeta, a contatto con le bellezze della natura , ma anche con le difficoltà , i limiti fisici e psicologici che l’hanno coinvolta per raggiungere l’obbiettivo. Un viaggio introspettivo fatto di sensazioni che l’autrice ha condiviso con gli spettatori rendendoli partecipi della sua esperienza in un susseguirsi di emozioni sempre crescenti .

Comunicato stampa

Club 41 San Marino