Comitato Pierre de Coubertin, Matteo Selleri Presidente

Si è svolta Lunedì 13 febbraio 2023 l’Assemblea del Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC) che ha provveduto al rinnovo dei ruoli sociali e per programmare le prime attività dell’anno in corso. E’ stato nominato nuovo Presidente del CSPC Matteo Selleri, Vice Presidente Riccardo Venturini, Segretario Diego Renzi, Addetto Stampa Marianna Giannoni; nel corso della riunione con i membri del Consiglio Direttivo sono state deliberate alcune iniziative quali: “ ARALDO PIERRE DE COUBERTIN “ un Premio che sarà conferito allo Studente sammarinese selezionato delle Scuole Medie della Repubblica di San Marino per lavori scolastici ispirati o contenenti i Principi e Valori del pensiero Decoubertiniano. In seguito è stata indicata la data della Cerimonia di Inaugurazione della nuova Via Barone Pierre De Coubertin al Polo Sportivo Tribuna Nord San Marino Stadium e Museo dello Sport e dell’Olimpismo di Serravalle per il giorno Giovedì 6 aprile 2023 coincidente con la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU), per l’inaugurazione della nuova Via saranno coinvolte le Istituzioni Civili e Sportive di San Marino e la Giunta di Castello di Serravalle.

Cs - Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CPSC